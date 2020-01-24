الامارات | «ميركاتو الوحدة» يهدد حتا «المكافح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ميركاتو الوحدة» يهدد حتا «المكافح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يظهر الوحدة بثوب جديد، عندما يستقبل حتا عند الساعة 6:30 من مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد أن رمى بكل ثقله في فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في إبرام صفقات عدة بمختلف الخطوط.

في خط الدفاع استعان العنابي بخدمات الدولي السابق، فارس جمعة، صاحب الـ31 عاماً، قادماً من نادي الجزيرة، إذ يتوقع أن يُحصّن فارس قوة الفريق في هذا الخط، لاسيما أن الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق كثيراً في الفترة الماضية، وقوّضت من حظوظه في المنافسة على اللقب، بعدما اهتزت شباكه في جميع المباريات التي لعبها حتى الآن.

أما في خطي الوسط والهجوم، فقد عزز الفريق كتيبته بلاعبين يتمتعون بقدرة كبيرة على الربط بين مختلف الخطوط، وتحديداً الثلاثي خميس إسماعيل، الذي سبق أن دافع عن ألوان الوصل وشباب الأهلي والجزيرة، والكوري الجنوبي لي ميونج جو، الذي سبق له الاحتراف في العين، والكونغولي بول خوسيه موبوكو، قادماً من ستاندرليغ البلجيكي.

وفضّلت إدارة الوحدة استقدام لاعبين من أصحاب الخبرات ليكونوا إضافة مهمة إلى العناصر الشابة التي قدمت مستويات لافتة، خصوصاً يحيى الغساني، وطحنون الزعابي، وخليل إبراهيم، ما سيمنح المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، مرونة أكبر في اللعب بخطط تكتيكية تتماشى مع حيثيات كل مباراة على حدة، فضلاً عن أن وجود أكثر من لاعب مميز في المكان نفسه سيشعل المنافسة بين اللاعبين، بهدف الحصول على مكان رسمي.

وتشهد تشكيلة الوحدة كذلك عودة قائده وعقله المفكر، إسماعيل مطر، بعد أن تعافى من الإصابة أخيراً، إلى جانب المهاجم تيغالي، الذي أصبح لاعباً مواطناً تم ضمه للمنتخب، ما انعكس على معنوياته في الفترة الأخيرة.

في المقابل، فإن حتا سيدخل اللقاء وهو في وضعية صعبة للغاية، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد ثماني نقاط، على الرغم من المستويات اللافتة التي يقدمها، إلا أن نتائج الفريق لم تكن على قدر أدائه.

Advertisements

وتعاقد «الإعصار» مع ثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية لدعم صفوفه، وهم: البرازيليان نيلتون، وصامويل روزا (العائد إلى الفريق)، إضافة إلى مع لاعب الظفرة حمد المرزوقي.

الغيابات

الوحدة:

حمدان الكمالي.

حتا:

لا توجد.