الامارات | منتخب الناشئين يدشن معسكراً تدريبياً بمشاركة 24 لاعباً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن اليوم منتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد 2004) معسكراً داخلياً بدبي حتى 29 الجاري، بمشاركة 24 لاعباً، ويأتي ضمن برنامج الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين.
ويخوض الأبيض خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب العُماني 26 الجاري على ملعب نادي الوصل، و29 منه على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.
وتضم قائمة منتخب الناشئين، اللاعبين: سعيد المقدمي (الفجيرة)، منصور برغش، عوض الكثيري، عبدالله المنصوري، عبدالرحمن فهد (الوحدة)، جمال السعدي (النصر)، بدر السويدي، علي إبراهيم، خالد محمد، مطر الشامسي (الشارقة)، خالد الحساني، حمد الدرمكي (العين)، سعود المري، عبدالله جعفر، محمد عيسى (الوصل)، يوسف البلوشي (شباب الأهلي)، محمد الحارثي (بني ياس)، زايد مسعود، علي المعمري، محمد قطبة، أحمد المرزوقي (الجزيرة)، علي بخش (الإمارات)، سلطان محمد، سيف الزعابي (كلباء).
يخوض وديتين أمام عمان يومي 26 و29 الجاري.
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