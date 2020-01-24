شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يواصل إنتصاراته بـ«البريميرليج» ويفوزعلى ولفرهامبتون بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ليفربول الإنجليزي سلسلة إنتصاراته في الدوري الإنجليزي،«بريميرليج» بعد الفوز على مُضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب مولينيو في اطار الجولة 24 من البطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدف سجله كابتن الفريق هندرسون في الدقيقة 8 من رأسية بعد ركنية من أرنولد.

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وشهد الشوط الأول إصابة النجم السنغالي ساديو ماني وغادر الملعب في الدقيقة 40 من زمن المباراة، وشارك اللاعب الياباني مينامينو بدلًا منه.

وفي الشوط الثاني نشط فريق ولفرهامبتون واستطاع تسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم راؤول خيمنيز في الدقيقة 51 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة 84 استطاع البرازيلي فيرمنيو من تسجيل هدف الفوز للريدز بتسديدة قوية بيسراه تسكن شباك الذئاب.

بتلك النتيجة واصل فريق ليفربول تصدر جدول المسابقة بدون هزيمة وتعادل وحيد، برصيد 67 نقطة، بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 34 في المركز السابع.