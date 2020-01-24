شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن التأهل أمام مازيمبى فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك نظيره مازيمبى الكونغولى، فى التاسعة مساء اليوم، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويتصدر فريق مازيمبى الكونغولى ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وقد ضمِن تأهله رسميًا للدور ربع النهائى بالبطولة القارية، بينما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويحتاج للفوز على بطل الكونغو لحسم بطاقة تأهله رسميًا، ويأتى فريقا أول أغسطس وزيسكو يونايتد فى المركزين الثالث والرابع، ويمتلك كل منهما نقطتين فقط.

وكان لقاء الدور الأول للزمالك أمام مازيمبى قد انتهى بهزيمة القلعة البيضاء بثلاثة أهداف دون رد، حيث يحاول أبناء ميت عقبة تحقيق الفوز والثأر من الفريق الكونغولى العنيد، إلى جانب الحصول على النقاط الثلاث لمحاولة التأهل كأول المجموعة الأولى.

ويمتلك فريق الزمالك تاريخًا مخيبًا أمام فريق مازيمبى الكونغولى، حيث تقابل الفريقان فى 7 مواجهات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز الفارس الأبيض فى مباراة وحيدة، بينما تعادل فى مباراتين، وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 4 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.

كما التقى الزمالك مع الأندية الكونغولية فى 13 مباراة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فاز الفارس الأبيض فى 3 مباريات وسجل 9 أهداف، بينما خسر فى 7 مباريات واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينها.

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ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، إلى تحقيق الفوز أمام مازيمبى لمواصلة سلسلة الانتصارات، التى حققها خلال الفترة الأخيرة سواء بدورى أبطال إفريقيا أو بطولة الدورى الممتاز.

ويتطلع فريق الزمالك إلى مواصلة الأداء المميز الذى يقدمه خلال الآونة الأخيرة من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، إلى جانب اكتساب المزيد من الثقة للمنافسة بقوة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم.

من جانبه، قال «كارتيرون»، عن مواجهة مازيمبى: «فريق قوى، وهذا اختبار استثنائى بالنسبة لى، لديهم مهاجم جيد، يُدْعَى (موليكا)، قادر على التسجيل فى أى لحظة من المباراة، ولدينا شهر قادم جميع المباريات خلاله قوية مع منافسين أقوياء، أعتقد أن الشهر سيحدد بشكل كبير مستقبل الجميع، وبالنسبة للاعبين أرى مباراة مازيمبى ثأرية وانتقامية بعد الهزيمة بثلاثية، فكانت هزيمة ليست جيدة».

وأضاف: «التحدى بالنسبة لى رفع المعدل البدنى للاعبين، وهدفى حصد الألقاب مع الزمالك، لا يمكن أن أستهلك اللاعبين أنفسهم فى كل مباراة، يجب أن أستخدم كل الأوراق».

ويدخل المدير الفنى الفرنسى بتشكيل يتكون من: محمد أبوجبل فى حراسة المرمى وأمامه كل من محمد عبدالشافى ومحمود علاء ومحمود حمدى «الونش» وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وأحمد سيد «زيزو» ومصطفى محمد.

على جانب آخر، يدخل مازيمبى اللقاء بمعنويات عالية، بعدما ضمن التأهل إلى دور ربع النهائى، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ولكن يُعد هذا اللقاء مهمًا للغاية بسبب المنافسة على التأهل للمركز الأول أو الثانى.

ويعتمد الفريق الكونغولى على خبرات «كالابا» و«موبوتو» فى خط الهجوم، حيث يعول المدير الفنى للفريق عليهما كثيرًا فى إنهاء العديد من المباريات.