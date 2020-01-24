شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر «المصرى ونواذيبو» وجلال يحفز اللاعبين لحسم الصعود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى عن نفاد تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول مع نواذيبو بطل موريتانيا، فى الجولة الخامسة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بدأ مجلس إدارة المصرى بيع التذاكر أمس من الساعة 11 صباحا حتى 7 مساء عبر المنفذ الموجود خلف المدرج البحرى، وكذلك بمنفذ فرع النادى المصرى «الضواحى 1».

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ويستعد الفريق لمواجهة بطل موريتانيا، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، ويأمل المصرى البورسعيدى فى الفوز بالمباراة لضمان التأهل لدور الثمانية، وعكف إيهاب جلال خلال الأيام الماضية، عقب تأجيل مباراة الزمالك فى الدورى، على رفع الحالة المعنوية للاعبيه وطالبهم بنسيان تذبذب الأداء فى الدورى وحسم التأهل للكونفدرالية.

يحتل المصرى وصافة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلف مواطنه بيراميدز المتصدر بـ12 نقطة، بينما يتذيل نواذيبو الترتيب بنقطتين، جمعهما من 4 مواجهات، وهو نفس رصيد رينجرز الثالث.

فيما يترقب مجلس الإدارة قرار المحكمة الرياضية الدولية بخصوص اللاعب شيخ موكورو، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء أزمته مع نادى الهلال السودانى، وذلك من أجل الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب وقيده إفريقيًا، وكان اللاعب قد دخل فى مشكلة مع ناديه السودانى السابق، وتم توقيع عقوبة الإيقاف عليه لمدة أربعة أشهر وانتهت مدة الإيقاف قبل تعاقد المصرى معه.