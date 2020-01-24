شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن صانع ألعاب وظهير أيسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى من محاولاته خلال الأيام القليلة المقبلة لضم صانع ألعاب متميز وظهير أيسر قبل إغلاق باب القيد فى الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق، ويفاضل الجهاز الفنى للدراويش بين أكثر من لاعب إفريقى فى مركز صانع الألعاب، ويُنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وكان النادى قد أنهى التعاقد مؤخرًا مع المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف.

من ناحية أخرى، أسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى «رضوان جيد» إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، والمقررة بعد غد الأحد، فى إياب دور الـ8 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

كما انتهت اللجنة الفنية بالاتحاد العربى من تركيب أجهزة تقنية الـVAR استعدادًا للمباراة المرتقبة، وتفقد مسؤولو الاتحاد العربى ملعب المباراة وغرف خلع الملابس للاعبين وغرف الحكام وغرفة مراقب المباراة والأماكن المخصصة لعقد الاجتماع الفنى للمباراة، وكذلك مقر انعقاد المؤتمر الصحفى. فيما تواجد آلاف من جماهير النادى الإسماعيلى أمام مقر النادى للحصول على تذكرة اللقاء، وكان أمن الإسماعيلية قد سمح بحضور 5000 مشجع فقط للمباراة، التى تحمل آمالًا كبيرة للدراويش بالصعود إلى الدور نصف النهائى.