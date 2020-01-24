شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة غضب بأندية المظاليم بسبب دورى المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف سمير موسى وعاصم مرشد رئيسا ناديى الزرقا وكوم حمادة، مساعيهما لإجهاض إقامة دورى المحترفين بالقسم الثانى اعتبارا من الموسم المقبل.

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ويعتزم الثنائى مقابلة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشته فى العديد من الأمور الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم ومناقشة بعض اللوائح ومنها دورى المحترفين، لا سيما أن الثنائى يرى أن الإصرار على إقامته سوف يدفع اللعبة الشعبية الأولى فى المحافظات إلى الانقراض، ويظلم جماهيرها التى ترى فى اللعبة الشعبية الأولى المتنفس الوحيد.

وكانت مشكلة تطبيق دورى المحترفين اعتبارا من منافسات الموسم الكروى الجديد أطلت برأسها مجددا فى ظل هبوط 15 ناديا أغلبها سيكون من الأندية الشعبية ضعيفة الموارد والإمكانيات المالية.

ويسعى مسؤولو عدد من الأندية لاتخاذ موقف موحد بشأن رفض قرار إقامة دورى المحترفين المحدد له بداية العام المقبل لما له من أضرار جسيمة على أغلب الأندية الشعبية بالمحافظات المختلفة «من وجهه نظرهم»، فى الوقت الذى يصر فيه الاتحاد على تطبيقه وذلك بعد قرار الاتحاد الدولى ضرورة تطبيق دورى المحترفين حتى لا توقع أى عقوبات على الجبلاية، نظرا لتأخر تطبيقه كثيرا بسبب الأحداث التى تعرضت لها البلاد فى الفترات الماضية. يأتى هذا فى الوقت الذى أجمع فيه نجوم مصر القدامى أمثال أحمد الكأس وهانى العقبى وطارق السيد ونبيل محمود على أن هذا الدورى يأتى فى توقيت بالغ الصعوبة تشكو فيه أغلب الأندية من قلة الدعم والموارد المالية بالإضافة إلى توقف العائدات التى كانت تصل فى الماضى نظير بث المباريات بعد الفشل التام فى تسويقها، أما نشأت العريس رئيس نادى سوهاج ومعه هيثم جمعة المشرف على الكرة بنادى طهطا ومحمد صلاح سيف رئيس نادى ديروط والمحاسب على مسعود رئيس نادى الفيوم من الصعيد وأحمد جوهر رئيس نادى المريخ ونور رسلان نائب رئيس نادى الحمام وميدو هلال رئيس نادى منتخب السويس وأيمن مجدى المدير الفنى لمالية كفر الزيات فقدوا طالبوا بتأجيل التطبيق إلى موسم آخر واعتبار تلك الفترة بمثابة مرحلة انتقالية لتهيئة الأندية على خوض هذا الدورى والبحث عن موارد للصرف عليه.