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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الإتحاد ضد العدالة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020
يدخل نادي الإتحاد بقيادة مدربه الهولندي هينك تين كات إختبار صعب عندما يواجه العدالة يوم السبت القادم 25 يناير في إطار منافسات مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويستضيف نادي الاتحاد على ملعبه “مدينة الملك عبدالله الرياضية” مباراته ضد العدالة مساء يوم السبت حيثُ ستنطلق المباراة عند تمام الساعة الـ8:10 بتوقيت مكة المكرمة.
ومن المفترض أن يتم نقل مباراة نادي اتحاد جدة ضد العدالة يوم السبت القادم في دوري المحترفين عبر القنوات السعودية الرياضية 2 HD بصوت المعلق سمير المعيرفي.
ويحتل نادي الاتحاد المركز الثالث عشر بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 14 مباراة من 14 مباراة حيث حقق 4 انتصارات وتعادلين و8 هزائم.
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