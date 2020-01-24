شكرا لقرائتكم جنش: جاهز لخوض المباريات مع الزمالك ولا أريد التسرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إنه جاهز لخوض المباريات بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الماضى وهى قطع فى وتر أكيليس موضحا أنه لا يريد التسرع فى العودة حتى يسعتيد مستواه ويدخل فى "الفورمة".
أضاف جنش خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور :" كارتيرون يتحدث معى دائما بشأن الدفع بى فى المباريات ولكنى أخبره دائما أنى لا أريد التسرع فى اللعب بالوقت الحالى".
وتحدث جنش عن علاقته بحراس الزمالك الثلاثة محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحى قائلا :" تربطنى علاقة صداقة قديمة بعواد وأبو جيل ولكن أول مرة اتعامل مع محمد صبجى".
كانت هذه تفاصيل خبر جنش: جاهز لخوض المباريات مع الزمالك ولا أريد التسرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.