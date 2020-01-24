شكرا لقرائتكم جنش: جاهز لخوض المباريات مع الزمالك ولا أريد التسرع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إنه جاهز لخوض المباريات بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به فى الماضى وهى قطع فى وتر أكيليس موضحا أنه لا يريد التسرع فى العودة حتى يسعتيد مستواه ويدخل فى "الفورمة".

أضاف جنش خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور :" كارتيرون يتحدث معى دائما بشأن الدفع بى فى المباريات ولكنى أخبره دائما أنى لا أريد التسرع فى اللعب بالوقت الحالى".

وتحدث جنش عن علاقته بحراس الزمالك الثلاثة محمد عواد وأبو جبل ومحمد صبحى قائلا :" تربطنى علاقة صداقة قديمة بعواد وأبو جيل ولكن أول مرة اتعامل مع محمد صبجى".