شكرا لقرائتكم كأس إسبانيا: ميرانديس يقصي سيلتا فيغو.. وليغانيس يصعد لثمن النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ميرانديس، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه فريق سيلتا فيغو مبكرا من دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا، إثر فوزه 2 - 1 بعد التمديد يوم الخميس.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، ليلجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله أصحاب الأرض التأهل إلى دور الستة عشر للمسابقة.
وبادر ماتيوس إياس بالتسجيل لمصلحة ميرانديس في الدقيقة 28، لكن بيون سيستو أدرك التعادل لسيلتا فيغو في الدقيقة 75.
وفي الوقت الإضافي، اضطر سيلتا فيغو للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رافينيا ألكانتارا في الدقيقة 111، ليستغل ميرانديس النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز أنتونيو سانشيز الهدف الثاني للفريق المضيف في الدقيقة 115.
وصعد ليغانيس لدور الستة عشر لكأس الملك، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه إيبرو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة. وارتدى جوناثان سيلفا ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز هدف ليغانيس الوحيد في الدقيقة 44.
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