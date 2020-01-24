شكرا لقرائتكم مورينيو: استبعادي لغازانيغا بعد عودة لوريس أمر "مؤلم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أنه شعر بألم لاستبعاد الحارس باولو غازانيغا بعد عودة هوغو لوريس في الفوز على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.

وغاب لوريس الفائز بكأس العالم مع فرنسا منذ تعرضه لإصابة في المرفق في الهزيمة أمام برايتون آند هوف ألبيون في بداية أكتوبر، وأثبت غازانيغا جدارته خلال تلك الفترة.

وأنقذ غازانيغا ركلة جزاء في التعادل بدون أهداف مع واتفورد يوم السبت لكنه عاد إلى مقاعد البدلاء بعد ذلك بثلاثة أيام إذ ذهبت الأولوية إلى لوريس.

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وقدم الحارس الفرنسي، الذي يلعب لأول مرة تحت قيادة مورينيو، أداء جيدا لكن كان يمكن أن يفعل الأفضل في ركلة الجزاء ضد تيمو بوكي في الدقيقة 70 عندما ذهب للاتجاه الصحيح لكنه فشل في إبعاد الكرة.

وأبلغ مورينيو الصحافيين بعد الفوز 2-1 ليتقدم فريقه إلى المركز السادس في الترتيب "مشاعر مختلطة بالنسبة لي. من الرائع رؤية عودة أحد أفضل الحراس في العالم لكنه كان قرارا مؤلما بوضع باولو على مقاعد البدلاء. الأمر الجيد أن (باولو) عضو جيد في العائلة وصديق استثنائي لهوغو وعبر عن سعادته بعودة هوغو، جعلني أفكر كثيرا في الأمر وكان يجب أن أكون بلا مشاعر".

وبعد عودة لوريس تلقى مورينيو ضربة أخرى بخروج هاري وينكس بسبب إصابة في الكاحل. وقال المدرب البرتغالي "ليس أمرا جنونيا مجرد أسابيع وليست أشهر".