شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيد تربس نجم سلة الاتحاد فى العصر الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل السيد تربس نجم سلة الاتحاد السكندرى فى العصر الذهبى بعد صراع مع المرض حيث يلازم الفراش منذ عدة أشهر ، حيث يعد تربس احد رموز قلعة زعيم الثغر لما حققه من بطولات للفريق السكندرى هلال مسيرته في صالات كرة السلة .

شارك تربس فى تحقيق الكثير من الألقاب لسيد البلد على المستوى المحلى والقارى خلال فترة السبعينات ليصبح جزء من الكيان السكندرى

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كان نادى الاتحاد السكندرى قد أقام احتفالية لتكريم رموز النادى خلال العام الماضى وكان من بينهم سيد تربس بالإضافة إلى مدحت وردة ، يذكر أن فريق سلة الاتحاد يشارك حاليا في بطولة دبى الدولية و التى تستمر حتى 1 فبراير المقبل حيث يستهل مشاركته فى البطولة بمواجهة سلا المغربى غدا .

وانطلقت منافسات بطولة دبى الدولية لكرة السلة، بنادى شباب الأهلى بالإمارات، بمشاركة فريق سلة الاتحاد السكندرى ، وأوقعت القرعة فريق الاتحاد السكندرى فى المجموعة الأولى بجانب فرق الرياضى اللبنانى، وسلا المغربى، الوثبة السورى، الجامعة الأمريكية بدبى، ونادى هوبس اللبنانى، وفى المجموعة الثانية نادى بيروت اللبنانى، ومايتى الفلبينى، رادس التونسى، والاتحاد السورى، بالإضافة إلى منتخب الإمارات .

تضم قائمة الاتحاد السكندرى فى البطولة كلاً من: إسماعيل أحمد، أحمد عادل دولا، مصطفى عصام، هيثم كمال، رامى إبراهيم، على محمد، مؤمن مبارك، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد الصباغ، أحمد أبو العلا، محمد على، محمد يونس، مارفيل هاريس، ويرأس البعثة خليل القاضى عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفنى أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وعمرو السبخى مدرب عام، ومحمد سمير وياسر مبارك مدربان، وخالد عبد الفتاح مدير إدارى، وأحمد بسيونى إدارى، ومحمد كمال طبيب.