شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت الصحافة التونسية عن انتقال فخر الدين بن يوسف للاسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فقد عنونت صحيفة الشروق “عيوننا عليهم….بن يوسف يمضي للإسماعيلي”

أنهى عشية أمس المهاجم فخر الدين بن يوسف إجراءات إنتقاله إلى الإسماعيلي المصري بعد أن فسخ عقده بالتراضي مع نادي الاتفاق السعودي. وخضع اللاعب الى اختبار طبي ثم امضى على عقد مدته موسمين ونصف، ومباشرة اثر التوقيع انضم بن يوسف إلى تدريبات الاسماعيلي استعدادا لخوض المنافسات القادمة في البطولة العربية.

-فيما كتبت صحيفة “الصباح “فخر الدين بن يوسف يوقع للاسماعيلى” و أشارت فى الخبر أن النجم التونسى انضم رسميا للاسماعيلى فى صفقة مميزة للفريق الاصفر خلال الميركاتو الشتوى.

-ونشر موقع “mosaiquefm” خبرا عنونه “بن يوسف يلتحق رسميا بالدراويش “

أعلن فريق الإسماعيلي المصري التعاقد رسميا مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف بعقد لمدة موسمين ونصف.

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-ابرز موقع “كافيه سبورت” بعنوان “فخر الدين يوسف فى الدورى المصرى”

وكتب الموقع فى الخبر أن اللاعب فضل الإسماعيلى عن عروض تونسية ابرزها من فريقى اتحاد بن قردان والمنستير بجانب عروض آخرى عربية.

-بينما القى موقع “ديوان” على هذا الموضوع قائلا “بن يوسف يجتاز الفحص الطبي وينتقل للإسماعيلي المصري”.

-كما حرص موقع نافدة على العالم على القاء الضوء حول ترحيب النجم التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك بانضمامه لصفوف الدراويش عبر موقع تبادل الصور الشهير انستجرام صورة بن يوسف معلقا عليها نورت مصر.

وكشف الموقع أن ساسى تحدث مع اللاعب قبل انضمامه للاسماعيلى من أجل نصحه باستكمال اجراءات ضمه لصفوف الدراويش فى ظل حجم الجماهيرية الكبيرة التى يتمتع بها بجانب طريقة لعبه التى تناسب الفريق الأصفر.

فخر الدين بن يوسف الموسم السابق مع الاتفاق السعودي شارك في 21 مباراة احرز 3 اهداف وصنع 3 اهداف، موسم 17_18 مع الاتفاق السعودي شارك في 20 مباراة احرز 8 اهداف وصنع هدفين ، في الدوري التونسي مع اندية الترجي و الصفاقسي شارك في 99 مباراة احرز 26 هدف وصنع 17 هدف ، دوليا شارك مع منتخب تونس في 47 مباراة احرز 6 اهداف وصنع 4 اهداف واخر المباريات الدولية التي شارك بها اللعب بتاريخ 6 يوليو 2019 امام منتخب العراق في مباراة دولية ودية ، علي صعيد الانجازات : حقق كاس الكونفدرالية مع الصفاقسي عام 2013 ، كما حقق الدوري التونسي موسم 12-13 مع الصفاقسي ومرة اخرة موسم 16-17 مع الترجي ، ايضا حقق كاس تونس موسم 15-16 مع الترجي ، علي صعيد الانجازات الشخصية : حصل علي لقب افضل لاعب فى تونس عام 2013، ايضا تواجد الاعب في القائمة النهائية لجائزة افضل لاعب في افريقيا 2014 بعد تقليص عدد اللاعبين الي 5 لاعبين فقط ، كما حصل علي جائزة رجل المباراة في مباراة تونس وبنما في كاس العالم 2018