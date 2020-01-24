أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 1 / 2020

الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام "أسود" مازيمبى فى موقعة السلام

أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسي ويرتدي حارسه الزي الأخضر بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، وذلك قبل المواجهة التى ستقام فى التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد ضم 18 لاعبا إلى قائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، وذلك بعد خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.

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