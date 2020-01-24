شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مرجان: نفاد تذاكر مباراة الأهلى والنجم الساحلى خلال 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، نفاد تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام النجم الساحلي عقب طرحها بـ45 دقيقة.

وأوضح محمد مرجان في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أنه "تم طرح التذاكر الساعة 12 ظهرًا ونفدت الساعة واحد إلا ربع وتم تسديد قيمة 8 آلاف تذكرة عقب طرحها بساعتين ونصف، وفوجئت باتصال من مندوب الشركة بأن الأهلي مخصص لجان إلكترونية لحجز التذاكر".

وعلق محمد مرجان على زيادة أسعار التذاكر قائلاً: "الموضوع عرض وطلب والأمن حدد 10 آلاف تذكرة وهناك عدد كبير يسعى للحجز، وهناك محاولات من رئيس النادي محمود الخطيب، لزيادة عدد الجماهير لـ20 ألف".

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ويخوض الأهلى مواجهة النجم الساحلى فى القاهرة الأحد المقبل على استاد السلام فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، قبل السفر إلى السودان لمواجهة فريق الهلال، كما يواصل الأهلى تدريباته اليومية استعداداً لخوض المباراة المرتقبة، ويتطلع فايلر لتجهيز لاعبيه جيداً لهذه المواجهة المرتقبة من أجل حصد النقاط الثلاث والحفاظ على حظوظ الفريق فى التأهل لدور الثمانية بالبطولة التى يرغب الاحمر فى استعادتها لخزائنه الغائبة عنها منذ عام 2013.

وكان الاتحاد الأفريقى قد حدد يوم 26 يناير الجارى موعداً لمواجهة الأهلى والنجم الساحلى فى القاهرة بدلا من يوم 24 الذى كان محددا من قبل، ويستأنف الأهلى تدريباته ظهر اليوم، الأربعاء، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الفريق التونسى، بعد انتهاء فترة الراحة التى استمرت لمدة 48 ساعة، عقب مباراة المقاولون العرب الأخيرة فى الدورى، والتى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز والتحليق بعيدا فى صدارة المسابقة.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلى، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجى" لتنفيذه بهدف تجهيزه للمشاركة فى لقاء النجم الساحلى المرتقب.