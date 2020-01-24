7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 23 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 1 / 2020 فى مقدمتها، اتحاد الكرة يعلن قيد أليو بادجى فى الأهلى محليًا وأفريقيا.
تعرف على أسعار تذاكر سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات.. 2150 جنيها لـ vip
طرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى، تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلي و الزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل و التى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020
الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام "أسود" مازيمبى فى موقعة السلام
أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم عن ارتداء الفريق الأبيض زيه الأساسي ويرتدي حارسه الزي الأخضر بينما يرتدي مازيمبي الزي الأسود ويرتدي حارسه الزي البرتقالي.
وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، وذلك قبل المواجهة التى ستقام فى التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قد ضم 18 لاعبا إلى قائمة الفريق التى ستشارك فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، وذلك بعد خوض المران الختامى ظهر اليوم على ملعب النادى.
اتحاد الكرة يعلن قيد أليو بادجى فى الأهلى محليا وأفريقيا
أعلن اتحاد الكرة إنهاء النادى الأهلى قيد السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق محليًا وافريقيا بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، ليصبح من حق اللاعب المشاركة أمام النجم الساحلى الأحد المقبل بدور المجموعات بدورى أبطال افريقيا.
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