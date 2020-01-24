شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد مصيلحي: الخطيب أبلغني بتمسك فايلر ببقاء عمار حمدي مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تمسك باستمرار عمار حمدي فى قائمة الفريق وعدم رحيله لأي فريق.

تابع مصيلحي فى تصريحات لقناة الزمالك أنه أجرى اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأكد له رغبة السويسري فايلر فى استمرار عمار حمدى وعدم انتقاله للاتحاد.

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري أن عمار لاعب مميز ولكن الاتحاد السكندري يضم لاعبين كبار فى أكثر من مركز، كنا نتمني ضم عمار لكن رغبة المدير الفني للأهلي منعت ذلك.

وكثف مسئولو نادى إنبى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى الأهلى للحصول على خدمات عمار حمدي لاعب الأهلى الصاعد فى يناير الجارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، تنتهى بنهاية الموسم الحالى.

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ولا يشارك عمار حمدى مع الأهلى حيث خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الأمر الذى جعل عمار حمدى يطلب الرحيل للحفاظ على حظوظه فى التواجد مع المنتخب الأولمبى المشارك بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما كان أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى أمم أفريقيا الأخيرة تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر وتوجت مصر بلقبها.

وينضم عرض إنبى لعرض الاتحاد السكندرى، حيث يرغب زعيم الثغر فى ضم اللاعب مستغلا تألقه الموسم الماضى بقميص الاتحاد حينما كان معارا من الأحمر للاتحاد، ورغم رغبة عمار فى اللعب للاتحاد إلا أن حلمى طولان المدير الفنى لإنبى يعول على علاقته القوية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى لحسم الصفقة للفريق البترولى، حيث يرتبط طولان بعلاقة قوية مع عبد الحفيظ منذ أن لعب الأخير تحت قيادة الأول فى المنتخب الأولمبى قبل سنوات.

وتناقش لجنة التخطيط بالأهلى العروض التى تلقاها عدد من نجوم الفريق ومنهم عمار حمدى الذى تلقى عروضًا من أندية إنبى والاتحاد السكندرى وسموحة، خاصة بعد خروجهما من حساب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وعدم اعتماده عليهما فى مباريات الفريق منذ توليه المسئولية وتبحث لجنة التخطيط عدة أمور خاصة بـ صفقات الأهلى خلال الفترة المقبلة.