تشاتشيتش يمنح عبد الله السعيد راحة من مواجهة بطل نيجيريا استعدادًا للأهلى

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ويفضل تشاتشيتش عدم الاعتماد على السعيد ومنحه راحة سلبية من مواجهة اينوجو رينجرز بالإضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين بعدما ضمن الفريق التأهل، وذلك في إطار حرص الجهاز الفني على منح فرصة المشاركة لعناصر جديدة، مع راحة للعناصر الأساسية خوفًا من تعرضهم للاجهاد، وتجهيزهم لمباراة الأهلى المقبلة فى الدورى.
يذكر أن بيراميدز تأهل في صدارة المجموعة للدور ربع النهائي من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.
وتلقى نادي بيراميدز موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على نقل مباراة فريق الكرة أمام إينوجو رينجرز النيجيري في كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على استاد القاهرة الدولي بدلا من استاد الدفاع الجوي.
وخاطب نادي بيراميدز الاتحاد الأفريقي، عن طريق اتحاد الكرة المصري، لنقل المباراة لاستاد القاهرة، تلبية لطلب ترك ملعب الدفاع الجوي خلال هذه الفترة، لإقامة الدورة الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص.
وكان الاتحاد الأفريقي اختار طاقم تحكيم من جزر القمر، لإدارة مباراة بيراميدز وإينوجو رينجرز بطل نيجيريا ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم علي محمد عبد الله طاقم التحكيم ويساعده سليمان أمل الدين، وسعيد عمر شبلي، بينما الحكم الرابع، محمد عثماني.
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