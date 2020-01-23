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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إصابة منقذ الأهلي والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزاً هاماً على نظيره الرائد في إطار مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بهدفين لهدف.
وسجل عمر السومة هدفي الراقي في اللقاء، وتعرض لإصابة قوية في المباراة التي كانت تُقام على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب قد تعرض لإصابة وهي خلع في الكتف ولكن لم تتحدد مدة الغياب التي سوف يغيبها اللاعب عن المباريات.
يذكر أن عمر السومة سوف يخضع لبعض الفحوصات و التقارير الطبية عند العودة إلي جدة للكشف عن مدة الغياب.
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