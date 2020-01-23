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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يوقع مع لاعب ملقا ويوافق علي إعارته والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
يواصل نادي ريال مدريد سياسته الجديدة باستقطاب المواهب الصغيرة في السن، بضم لاعب شاب جديد.
وكان ريال مدريد في وقت سابق أعلن عن حسم أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري، بالتعاقد مع رينييه جيسوس، صانع ألعاب نادي فلامنجو البرازيلي، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا.
وحصل ريال مدريد على توقيع الإسباني هوجو فاييخو، لاعب نادي ملقا، والذي يبلغ من العمر 19 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر.
وحسبما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، حسم ريال مدريد تعاقده مع هوجو فاييخو، من صفوف نادي ملقا، بمقابل 300 ألف يورو مع وجود بند يتيح لريال مدريد دفع مليون يورو إلى ملقا، عندما يشارك فاييخو 10 مباريات مع الفريق الأول.
وينتهي تعاقد فاييخو مع ملقا بنهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب تجديد تعاقده، وطلب الرحيل في ميركاتو يناير، وعقب توقيع اللاعب مع ريال مدريد، قرر النادي على الفور إعارته إلى فريق ديبورتيفو لاكورونيا.
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