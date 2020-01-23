أسطورة ليفربول يحذر الفريق من مبابي

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يتصدر مبابي اهتمام أكبر الأندية الأوروبية في القارة "العجوز"

فيما تتصارع عدة أندية أوروبية كبيرة للظفر بخدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حذر الدولي الإنجليزي السابق ستيف ماكمانامان ليفربول من التعاقد مع "الجوهرة" الفرنسية.

لم يعد سراً أن ليفربول من الفرق المهتمة بخدمات نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، فموهبة "الجوهرة" الفرنسية تسيل لُعاب الفرق العملاقة في أوروبا على غرار: ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وغيرها.

إلاّ أن رغبة ليفربول في التعاقد مع كيليان مبابي، لا تحظى على ما يبدو بإعجاب واحد من أساطير "الريدز"، فقد حذر الأسطورة ستيف ماكمانامان مدرب ليفربول يورغن كلوب من التعاقد مع كيليان مبابي.

وقال ماكمانامان في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية "أحب أن أراه (مبابي) ينتقل إلى ليفربول. لقد قلت هذا طوال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية بأنه سيكون الأفضل"، وأضاف: "لكن، ليفربول في الوقت الحالي لا يحتاج إلى كيليان مبابي".

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وتابع الدولي الإنجليزي السابق: "سيتعين على ليفربول دفع 250 مليون جنيه استرليني في صفقة مبابي. لنكن صادقين، هذا ما ستكلفه الصفقة"، وأردف: "إذا كلف نيمار 198 مليون جينه استرليني، فسوف تكلف صفقة مبابي ربع مليار. ليفربول هو الأفضل حالياً، وإذا أراد الفريق القيام بقفزة على هذا النحو، فإنه يتحتم عليه دفع الكثير".

وأشار ماكمانامان (47 عاماً) أنه رغم ما يتمتع به كيليان مبابي من موهبة كبيرة فوق أرضية الملعب، إلاّ أن "الريدز" ليس في حاجة لخدماته حالياً، لأن الفريق يضم في صفوفه واحداً من المهاجمين المميزين (روبرتو فيرمينو).

وشدد ماكمانامان، الذي لعب في أندية كبيرة على غرار ريال مدريد أن تشكيلة ليفربول تعرف تجانساً واضحاً، وأضاف أن التعاقد مع لاعب من طراز عالمي (مبابي) سيخل ربما بالتوازن في الفريق "عندما ذهب نيمار إلى باريس سان جيرمان، فقد أخل بالتوازن وكلنا يعرف ذلك. إنه شيء يجب أن تكون حذراً منه بشدة".

واختتم ماكمانامان كلامه قائلاً "مبابي لاعب رائع وقد يجعل فريق ليفربول أفضل، لكن يجب الحذر أولاً من السعر وثانياً من التأثير الذي ستحدثه (الصفقة) على الفريق".