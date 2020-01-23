شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم صلاح محسن و«عبدالمنعم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادى سموحة فى الحصول على موافقة نظيره الأهلى فى الحصول على خدمات الثنائى، صلاح محسن ومحمد عبدالمنعم، على سبيل الإعارة، لمدة 6 شهور، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك خلال الجلسة التى جمعت فرج عامر، رئيس نادى سموحة، مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لمناقشة الموضوع، وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائى على إعارة ثنائى «الأحمر» إلى سموحة، بجانب حصول «عامر» على وعد من «الخطيب»

بشراء «عبدالمنعم»، بشكل نهائى، بداية من الموسم المقبل، فى حالة موافقة الجهاز الفنى للأهلى.

ويُنتظر أن يبدأ اللاعب فى المشاركة فى التدريبات، اليوم، بعدما قام بتوقيع العقود الرسمية، الخميس، وانضم «محسن» إلى الأهلى، قادمًا من إنبى، فى يناير من عام 2018، ولم يشارك سوى فى 3 مباريات فقط مع «الأحمر» هذا الموسم، تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر.

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من جانبه، قرر حمادة صدقى، المدير الفنى لنادى سموحة، خوض الفريق التدريبات على فترتين صباحًا ومساء لرغبته فى تجهيز كل العناصر وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون مؤخرًا لتجنب تكرارها.

وأكد «عامر» أن الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى جيدة، وستكون إضافة قوية، خاصة أن النادى تعاقد معهم بعد التشاور مع «صدقى».

وأضاف أن إدارة النادى مستمرة فى دعم المدير الفنى وتلبية جميع احتياجات الفريق من أجل تصحيح الأوضاع وتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة.