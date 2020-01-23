شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أتليتكو مدريد بالقوة الضاربة أمام كولتورال ليونيسا في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 يلتقي فريق أتليتكو مدريد، أمام فريق كولتورال ليونيسا، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد أمام كولتورال ليونيسا على ستاد رينو دي ليون. حيث أعلن دييجو سيميوني عن تشكيل فريقه الذي سيخوض هذا اللقاء وجاء كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: أدان. خط الدفاع: أرياس - فيلبي - هيرموسو - سانشيز. خط الوسط: فيتولو - هيريرا - يورينتي - ساؤول. خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتليتكو مدريد بالقوة الضاربة أمام كولتورال ليونيسا في كأس إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.