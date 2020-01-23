صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يناير 2020 يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلا على نادي وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون على أرضية ملعب "مولينيو". حيث أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن تشكيل فريقه وجاء كالتالي:- حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: أرنولد، روبرتسون، فان دايك، جوميز. خط الوسط: شامبرلين، هندرسون، فينالدوم Advertisements خط الهجوم: صلاح، فيرمينيو، ماني. بينما يدخل "نونو سانتو" المدير الفني لأصحاب الأرض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: باتريسيو. خط الدفاع: ديندونكر، كودي، سايس. خط الوسط: دوهيرتي، موتينيو، نيفيز، كاسترو. خط الهجوم: نيتو، خيمينيز، تراوريه. ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يأتى وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

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