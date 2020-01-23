شكرا لقرائتكم المدير الفني لفريق مازيمبي: نستعد جيدًا للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأشار المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن مازيمبي يلعب للفوز داخل ملعب أو خارجه، وشدد على أنه يسعى لصدارة المجموعة، ووضع التشكيل الأنسب للقاء الزمالك لتحقيق الفوز.

وقال المدير الفني :" كنت لاعبًا في مازيمبي ومساعدا لكارتيرون وتعودت على الضغط رغم صغر سني وأطور نفسي دايما لتقديم الأفضل لدي كمدرب.

وشدد على أنه لا يفضل وصفه مواجهته مع كارتيرون بمواجهة الأستاذ والتلميذ لانه هو وكارتيرون مدربين لفرق متنافسه، ويسعى لحصد نقطة لضمان الصدارة إلا أن الزمالك يبحث عن الفوز للتأهل أيضا، وشدد على أن كلاهما يعلم فلسفة الأخر.

Advertisements

من جانبه أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن مباراة مازيمبي غدا صعبة وكبيرة خصوصا بعد خسارة المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة بالكونغو.. موضحا أن الزمالك فاز بعدها بـ 6 نقط ونقطة أمام زيسكو.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبي عليهم أن يبذلوا مجهودا كبيرا في مواجهة الغد من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي.. مشيرا إلى أنه لا توجد مقارنة بين مباراة الذهاب الذي خسرناه بثلاثية ومباراة غدا، موضحا أنه استلم المهمة بعد الخسارة والفريق كان في ذلك الوقت يمر بحالات تعادل وخسارة محليا وإفريقيا، واستطعنا في تلك الفترة اعادة ترتيب الاوراق والعودة مرة اخري للمنافسة.

أشار مدرب الزمالك إلى أن فريق مازيمبي كبير لم يخسر علي ملعبة منذ سنين، وسيكون لقاء كبيرا معه غدا.

وبسؤالة عن الشكوك حول سفر الفريق الي قطر لخوض السوبر الإفريقي، شدد كارتيرون على أنه لا توجد علاقة بين هذا الأمر ولقاء غدا مشيرا إلى أن التركيز في لقاء مازيمبي فقط ، خاصة ان هناك لقاء امام الاهلي بالسوبر المصري الشهر المقبل.