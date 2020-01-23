شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف آخر تفاصيل مدرب المقاصة الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض مجلس إدارة نادي المقاصة التعجل في حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف أحمد حسام ميدو في القيادة الفنية للفريق الفيومي، عقب إقالة الأخير بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري.

واستقر الرأي داخل مجلس إدارة نادي المقاصة على تأجيل حسم اسم المدير الفني الجديد حتى نهاية الدور الأول على أن يتولى جمال عمر المسئولية الفنية في المباريات الثلاثة المتبقية أمام طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربي، على أن يبدأ المدرب الجديد المهم بدءا من الدور الثاني للمسابقة.

وعلم "الخليج 365" أن مسئولي المقاصة اتفقوا مع النيجيري ايمانويل ايمونيكي نجم الزمالك السابق والمدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا، بات قريبا من تولي تدريب الفريق الفيومي في الفترة المقبلة، حيث تم التواصل معه قبل تكليفه بالمسئولية الفنية.

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ومن المتوقع أن يصل ايمونيكي للقاهرة خلال الساعات القادمة من أجل متابعة مباريات المقاصة قبل الاتفاق على تفاصيل توليه القيادة الفنية للفريق الفيومي.

ومن المنتظر أن يتابع ايمونيكي مباراة المقاصة القادمة أمام طلائع الجيش من القاهرة، قبل أن يتسلم المهمة بنهاية الدور الأول.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من مدرب مصري مرشح لتدريب المقاصة يتصدرهم طارق مصطفى مدرب عام المنتخب وكذلك محمد عودة وأسامة نبيه وخالد جلال وأحمد حسن.