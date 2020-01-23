شكرا لقرائتكم خالد الغندور : أحمد بلال بيتكلم بلغة "الترند" وربنا كسفه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الإعلامى خالد الغندور أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق بعد تصريحات الأخير السابقة ضد مصطفى محمد مهاجم الزمالك والتى راهن فيها أحد مقدمى البرامج التلفزيونية على أن "البلدورز" لن يسجل هدفا فى أحد المباريات.

قال خالد الغندور خلال تقديمه برنامجه زملكاوى على "قناة الزمالك " :" أحمد بلال بيتكلم بلغة السوشيال ميديا والترند وربنا كسفه" مضيفا :" أحمد بلال تحدث خارج إطار الكرة برهانه الخاسر على مصطفى محمد".

وانطلق بالأمس بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وكان المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة صرح أن القناة تعتبر خطوة جديدة في تواجد القنوات الرياضية للأندية المصرية العملاقة مثل نادي الزمالك، كما تعتبر القناة جزءا من التعاون بين المجموعة ونادي الزمالك أحد أكبر أندية الشرق الأوسط.

وأضاف صالح أن خريطة القناة تعبر منذ بدايتها عن انطلاقة قوية، ومن أبرز البرامج على شاشة الزمالك هي السهرات الرياضية فهناك برنامج "سهرة مع المستشار"، وفيه يظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ليناقش العديد من القضايا العامة والموضوعات المجتمعية والرياضية، إضافة إلى سهرة كروية رئيسية بعنوان (زملكاوي) ويقدمها خالد الغندور و كريم حسن شحاته ويستضيف فيها عدد كبير من أفضل المحللين والنجوم الرياضيين.

وتقدم القناة العديد من المباريات الهامة في المسابقات المحلية والدولية والتي يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها في حينه.

وأشار المتحدث باسم الشركة المتحدة المهندس حسام صالح إلى أن قيادات الشركة و مجلس إدارة نادي الزمالك يتشاورون في المحتوي الخاص بالقناة من أجل دوام التميز.

و الجدير بالذكر ان القناة تستخدم تردد 11449 افقي علي النايل سات و تحت اسم الزمالك الرياضية.

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