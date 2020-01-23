شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور: منعنا رحيل طارق حامد وساسى حفاظا على قوام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، إن اللاعبين قطعوا عهدا على أنفسهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.
أضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات لـ"قناة الزمالك" اللاعبون وعدونى ببذل قصارى جهدهم أمام مازيمبى موضحا أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار أن هناك جولة أخرى يجب التركيز عليها أيضا.
تابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أنه حافظ على قوام الفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية الماضية خاصة الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى مشيرا إلى أن التدعيم تم فى المراكز التى كانت تعانى من نقص داخل الفريق الأبيض.
وتحدث مرتضى منصور عن تطورات إصابة عبد الله جمعة قائلا :" الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة يعمل على تجهيز اللاعب فى الفترة الحالية.
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