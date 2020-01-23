شكرا لقرائتكم مدرب الشباب: نطمح للفوز بنقاط الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد لويس غارسيا، المدير الفني للشباب، أن مواجهة الهلال في الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أن الفريق يطمح لكسب نقاط المباراة رغم صعوبتها.

وأضاف غارسيا في المؤتمر الصحفي قبل لقاء فريق الهلال يوم السبت القادم، قائلا: مباراتنا أمام الهلال مهمة وقوية وأمام فريق كبير، لديه لاعبين مميزين، والمباراة تعني لنا الكثير، وسنواجه بها بطل آسيا وأفضل فريق في الدوري، لذلك ستكون المباراة صعبة، لكننا جاهزون ونستطيع الفوز ، ولدينا طموح كبير لكسب نقاط المباراة وإسعاد الجماهير الشبابية.

وزاد غارسيا قائلا: تطور مستوى فريق الشباب خلال الفترة الماضية وفزنا في 4 مباريات على التوالي، ونحن جاهزون للقاء السبت القادم وثقتي في اللاعبين كبيرة، وسيقدمون مستوى يليق بفريق الشباب.

وأكد ماكيتي ديوب، مهاجم الفريق، صعوبة المواجهة: المباراة مهمة وتعني لنا الكثير، خصوصًا بعد فوزنا في 4 مباريات على التوالي، ولا شك أن الهلال فريق قوي، ولديه لاعبين جيدين، ويقدم مستويات مميزة، لعبت الكثير من المباريات الكبيرة، وجاهز للتحدي، وجميع اللاعبين جاهزون لكسب نقاط المباراة.