شكرا لقرائتكم الكشف عن تفاصيل "طواف السعودية 2020" للدراجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت المدينة الرقمية بالعاصمة الرياض يوم الخميس إقامة مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل طواف السعودية 2020 للدراجات، الذي سيقام في الرياض في الفترة من 4 إلى 8 فبراير المقبل على 5 مراحل، وبمسافة تصل إلى 774 كم، في سباق يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات"UCI" وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للدراجات.

وأكد صباح الكريديس، رئيس الاتحاد السعودي للدراجات، خلال المؤتمر الصحفي، أن طواف السعودية 2020 يمثل فرصة رائعة ليشاهد العالم التطور الرياضي في السعودية.

وأضاف الكريديس: نحن مطالبون بإظهار هذا الطواف الدولي بتميز، فإقامة هذا الطواف الدولي في السعودية يعتبر حلمًا لنا كاتحاد، ومحبو وممارسو الدراجات ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف.

وشهد المؤتمر الصحفي عرضًا عن الحدث بشكل عام، وتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، إضافة إلى عروض لفرق استعراضية ووصلات موسيقية، كما تم الكشف عن شعار البطولة بشكل رسمي، كما تقرر أن يكون قصر المصمك التاريخي نقطة نهاية السباق الذي سيتنافس فيه 130 دراجًا يمثلون 18 فريقًا عالميًّا، فيما كشف الستار خلال المؤتمر عن 4 قمصان سيتوج بها أبطال كل مرحلة من مراحل السباق، إذ سينال القميص الأخضر البطل المتوج أخيرًا.