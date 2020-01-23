شكرا لقرائتكم إصابة عمر السومة بخلع في الكتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة، يوم الخميس، عن إصابة لاعبه الدولي السوري عمر السومة بخلع في الكتف.

وقال الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في "تويتر": كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة.

وكان السومة قد قاد فريقه للفوز على الرائد بعدما سجل هدفين في دقيقة واحدة خلال الشوط الثاني، قبل أن يخرج مصابا بعدما أحرز هدفه الثاني.