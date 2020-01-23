صلاح يقود هجوم الريدز أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يقود النجم المصرى محمد صلاح، تشكيل فريق ليفربول، لمواجهة مضيفه فريق وولفرهامبتون، فى العاشرة من مساء اليوم الخميس، فى المباراة التى يستضيفها ملعب "مولينيو"، فى ختام منافسات الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، برصيد 64 نقطة، متفوقا بفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثانى، برصيد 51 نقطة، مع تبقى مباراة مؤجلة لرفاق محمد صلاح، مع فريق وست هام سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل.

ويمتلك ليفربول، 39 مباراة متتالية فى الدوري الإنجليزي، بدون هزيمة، وهى السلسلة التى بدأت منذ يوم 12 يناير 2019، والتى حقق خلالها الفوز فى 34 مباراة وتعادل فى 5 مباريات، منهم 4 فى الموسم الماضى، وواحدة بالموسم الحالى أمام مانشستر يونايتد.



وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالى:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان دايك ، جوميز، روبيرسون

الوسط: فاينالدوم، هيندرسون، تشامبرلين

الهجوم: محمد صلاح، مانى، فيرمينو