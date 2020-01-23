السومة يقلب تأخر الأهلي أمام الرائد ويخرج مصابا

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انفرد الأهلي بالمركز الثالث في الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه الرائد بهدف إلى فوز 2-1، الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة.

تقدم الرائد بهدف المغربي محمد فوزير (66)، ورد الأهلي متأخرا بهدفي السوري عمر السومة (84 و85) قبل أن يخرج مصاباً.

واشار الاهلي في حسابه على تويتر "كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة، بينما بقي الرائد رابعاً برصيد 26 نقطة وذلك بعد تحقيقه خمسة انتصارات.

وكاد الرائد يتقدم لولا القائم الذي تصدى لكرة رائد الغامدي قبل أن تعود وتفقد خطورتها (10).

ولاحت فرصة للأهلي ولكن رأسية البرازيلي جوزيف دي سوزا تصدى لها الحارس الجزائري عزالدين دوخة وحولها للركنية (25).

وصوب أحمد الزين كرة قوية مرت بمحاذاة القائم الأهلاوي الأيمن (37). وأنقذ حارس الرائد هدفاً محققاً عندما تصدى لكرة البرازيلي لوكاس ليما التي نفذها من ركلة حرة مباشرة وحولها بأطراف أصابعه للركنية (40).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كان الرائد قريباً من التسجيل، لولا براعة ياسر المسيليم الذي تصدى لكرة رائد الغامدي (49).

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ومن هجمة منسقة انطلق المغربي محمد فوزير بكرة على الطرف الأيمن ولعب داخل المرمى مستغلاً تقدم ياسر المسيليم عن مرماه (66).

وتهيأت فرصة محققة للأهلي لتعديل النتيجة ولكن كرة سلمان المؤشر حولها عزالدين دوخة للركنية (74).

ومن هفوة دفاعية، نجح الأهلي في تعديل النتيجة عندما خطف عمر السومة الكرة وواجه المرمى ولعب الكرة الى يمين عزالدين دوخة (84).

وبعد دقيقة واحدة أضاف الأهلي هدفه الثاني إثر كرة عرضية ارتقى لها عمر السومة ولعبها داخل المرمى (85).

وخيم التعادل السلبي على مباراة الفتح وضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية. وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر فيما رفع ضمك رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأخير.

ملخص مباراة الرائد والأهلي: