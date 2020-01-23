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العماني الغساني إلى سيباهان الإيراني

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أكمل المهاجم الدولي العماني الشاب محسن الغساني الخميس اجراءات انتقاله من السويق العماني الى سيباهان اصفهان الايراني.

وكتب النادي العماني "وقّع لاعب الاصفر ونجم السويق اللاعب محسن الغساني لنادي سباهان الايراني لمدة موسم ونصف ونسأل الله للاعب التوفيق في مشواره الاحترافي".

قال الغساني (22 عاما) لموقع النادي الايراني "أنا جدا فخور للانضمام الى ناد كبير، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجماهير والادارة".

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وسجل الغساني 21 هدفا في 76 مباراة مع السويق و6 أهداف في 23 مباراة دولية مع منتخب عمان.

وكتب مدرب السويق السابق العراقي حكيم شاكر على موقع تويتر "عندما أخترتك للعب أساسيا في نادي السويق الاول برغم صغر سنك وبدايتك مع كوكبة من النجوم حيث كنت ولا زلت ذلك اللاعب الذي أتوسم وأتوقع فيه النجومية والاصرار والتحدي الف مبروك الاحتراف وهي الخطوة الثانية لطريق النجاح والتألق الف مبروك...".

وشارك الغساني هذا الموسم في 10 مباريات ضمن الدوري العماني سجل فيها ثمانية أهداف.

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