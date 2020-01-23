هل يترشح رئيس الحكومة السابق راخوي إلى رئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم؟

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بقي رئيس الحكومة الاسبانية السابق ماريانو راخوي متكتما الخميس حول ترشحه المحتمل لرئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم، في ظل تكهنات حول نيته تولي هذا المنصب.

قال راخوي ساخرا في سرقسطة خلال مؤتمر صحافي لتوقيع كتابه "أونا إسبانيا ميخور" (إسبانيا أفضل) الذي يتحدث عن تجربته كرئيس للحكومة بين 2011 و2018 "سأتناول هذا الموضوع (الترشح) في كتابي المقبل".

وأكدت اذاعة "راديو كوبي" الاربعاء ان منصب رئيس الاتحاد عُرض على المسؤول المحافظ السابق.

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عُرف عن راخوي (64 عاما) شغفه بالرياضة، لكنه لم يعط تفاصيل اضافية حول نواياه. ويتوقع أن تقام الانتخابات في 2020 من دون تحديد موعد رسمي.

ويأتي اسم راخوي كآخر المرشحين لمواجهة رئيس الاتحاد الحالي لويس روبياليس الذي انتخب في ايار/مايو 2019 ولم يخف نيته بإعادة الترشح. وبرز أيضا في تقارير صحافية اسم الحارس الدولي السابق لريال مدريد ايكر كاسياس.

ويُعد خافيير تيباس الرئيس الجدلي لرابطة الدوري المسؤولة عن الكرة الاحترافية في اسبانيا، من ألد خصوم روبياليس، لكنه لم يرغب الاربعاء التعليق حول ترشح محتمل لكاسياس "نظرا للتجربة مع الرئيس روبياليس، أفضل أي شخص على الرئيس الحالي".