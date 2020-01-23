الركراكي مدربا للدحيل خلفا لفاريا









اسماء السيد - أعلن نادي الدحيل متصدر الدوري القطري لكرة القدم الخميس تعاقده رسميا مع المدرب المغربي وليد الركراكي لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي روي فاريا.

وجاء في بيان على موقع النادي الرسمي "تعاقدت ادارة النادي مع المدرب المغربي وليد الركراكي مدرب نادي الفتح الرباطي المغربي لتدريب الفريق الاول خلفا للمدرب البرتغالي المستقيل روي فاريا".

وسيكون الاختبار الأول للدحيل في عهدة الركراكي الجمعة امام العربي ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي.

ويعد الركراكي المدرب العربي الثالث الذي يتولى تدريب الفريق بعد الجزائري جمال بلماضي والتونسي نبيل معلول.

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وكان الدحيل أعلن الاثنين استقالة مدربه البرتغالي لأسباب شخصية دون تحديدها، علما أنها جاءت بعد ايام قليلة من الخسارة الثقيلة صفر-4 امام السد في نهائي كأس قطر.

وتعرّض فاريا لانتقادات حادة بعد الخسارة القاسية وبعد الاداء المتواضع.

وتولي فاريا المهمة في كانون الثاني/يناير 2019 خلفا للتونسي نبيل معلول ونجح في قيادة الفريق الى الفوز ببطولة كأس الأمير، لكنه اخفق في مواصلة المشوار في دوري أبطال آسيا حيث خرج امام السد في دور الـ16 (1-1 ذهابا و1-3 إيابا).

ويتصدر الدحيل الدوري برصيد 30 نقطة بفارق نقطتين عن الريان الثاني وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الان.