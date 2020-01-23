الزمالك يلتقي مع مازيمبي الكونغولي ويسعى لإنهاء اللعنة

يلتقي مساء غدا الجمعة بالقاهرة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره مازيمبي الكونغولي، باللقاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية، والتي تأتي وسط ترقب كبير من جماهير وأنصار الزمالك.

أما الزمالك فيتطلع لإنهاء لعنة التعثر في مواجهة مازيمبي، فهو خلال لقائته الخمس الأخيرة مع بطل الكونغو لم يستطع من تحقيق أي انتصار، وبات نجوم القلعة البيضاء من أعتاب الصعود لربع نهائي المسابقة، حيث استطاع خلال الجولات الأربع السابقة من جمع 7 نقاط خلالها، حيث يكفيه نقطة واحدة من أجل الوصول الى دور الثمانية، فيكفيه نقطة التعادل في مواجهة غربان الكونغو الديمقراطية.

الجدير بالذكر أن الفوز الأخير لبطل مصر على مازيمبي في 2002 بإياب نصف نهائي دوري الأبطال، يعود الى ثنائية الهداف المتألق حسام حسن.