شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُجهز رفيق كابو طبيًا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهز الجهاز الفنى لفريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، التونسى رفيق كابو من أجل الدفع به خلال مواجهة الزمالك المقرر لها يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتعرض كابو للإصابة بشد قوى في العضلة الخلفية أدى لغيابه عن مباريات فريقه الماضية، ويسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب للمشاركة أمام الزمالك، خاصة أنه يعد من أحد اللاعبين الأساسيين فى صفوف الفريق الدجلاوى.

ومن المنتظر أن يحسم تاكيس جونيس مصير رفيق كابو من مباراة الزمالك، وفقًا للتقرير الطبي الذى سيحدد مدى جاهزية اللاعب للعودة من جديد إلى الملاعب.

وكان المدير الفني طلب من جهازه المعاون، تجهيز عدة مباريات مسجلة للزمالك خاضها فى الفترة الماضية تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل دراستها جيدًا وتحديد نقاط القوة والضعف في صفوف الفارس الأبيض، ويحرص الخواجة اليوناني على دراسة طريقة لعب كارتيرون مع الزمالك، فضلاً عن تحديد نقاط القوة والضعف من أجل التعامل معها واستغلالها من أجل الخروج بالمباراة لبر الأمن، لاسيما وأن دجلة فى أمس الحاجة لتحقيق الفوز ومواصلة الهروب من قاع جدول الدوري والابتعاد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثانى.

وأبلغ تاكيس جونيس جهازه المعاون إنه سيتابع مباراة الزمالك أمام مازيمبى الكونغولى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقا، خاصة وإن تلك المباراة ستكون قبل أيام قليلة من المواجهة التى ستجمعهما فى الدورى، ومن خلالها سيتمكن الخواجة اليونانى من رسم خطة المباراة وتحديد النقاط التي سيسعى جاهدًا لاستغلالها، أكد المدير الفنى لدجلة إنه سيستعد بشكل طبيعى لهذا اللقاء، قائلاً: "مواجهة الزمالك مثل أى مباراة فى الدورى، وسنعمل على دراسة الخصم جيدًا من أجل تحقيق الفوز".

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واتفق اليونانى تاكيس جونيس، مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، على عودته للتشكيل الأساسى أمام الزمالك، وكان تاكيس جونيس فضل منح عبد المنصف راحة فى المباراتين الماضيتين أمام الإنتاج الحربى، ثم أسوان، ودفع بخالد وليد فى مركز حراسة المرمى من أجل إزالة الضغوطات عن "أوسة" واتاحة فرصة المشاركة لخالد وليد.

ورغم أن المدير الفنى كان استقر على عودة عبد المنصف لحراسة عرين الفريق أمام أسوان، إلا أنه عاد وفضل منحه راحة اضافية والاتفاق مع الحارس على الاستعداد بقوة لمواجهة الزمالك، وكان تاكيس جونيس أشاد بمحمد عبد المنصف، قائلاً: "أوسة أسطورة فى هذه البلد، هو يلعب لمدة عام ونصف متتالي دون التوقف فى مباراة واحدة، وهذا الأمر لا يحدث حتى فى أوروبا".

ونجح وادى دجلة فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على أسوان بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى استضافها استاد أسوان الرياضى.

بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى النقطة 13 ليتقدم 4 مراكز ليحتل المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد أسوان عند النقطة 9 فى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.