شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف آخر تفاصيل مدرب المقاصة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مجلس إدارة نادي المقاصة التعجل في حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيخلف أحمد حسام ميدو في القيادة الفنية للفريق الفيومي، عقب إقالة الأخير بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري.

واستقر الرأي داخل مجلس إدارة نادي المقاصة على تأجيل حسم اسم المدير الفني الجديد حتى نهاية الدور الأول على أن يتولى جمال عمر المسئولية الفنية في المباريات الثلاثة المتبقية أمام طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربي، على أن يبدأ المدرب الجديد المهم بدءا من الدور الثاني للمسابقة.

وعلم "سوبر كورة" أن مسئولي المقاصة اتفقوا مع مدرب أفريقي جديد ، بات قريبا من تولي تدريب الفريق الفيومي في الفترة المقبلة، حيث تم التواصل معه قبل تكليفه بالمسئولية الفنية.

ومن المتوقع أن يصل المدرب الجديد للقاهرة خلال الساعات القادمة من أجل متابعة مباريات المقاصة قبل الاتفاق على تفاصيل توليه القيادة الفنية للفريق الفيومي.

Advertisements

ومن المنتظر أن يتابع المدرب الجديد مباراة المقاصة القادمة أمام طلائع الجيش من القاهرة، قبل أن يتسلم المهمة بنهاية الدور الأول.

جدير بالذكر أن هناك أكثر من مدرب مصري مرشح لتدريب المقاصة يتصدرهم طارق مصطفى مدرب عام المنتخب وكذلك محمد عودة وأسامة نبيه وخالد جلال وأحمد حسن.

وخاض فريق مصر للمقاصة مرانه الأول اليوم عقب رحيل الجهاز الفني السابق للفريق ، بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الـ 14 للدوري بنتيجدة 3/1 واحتلال الفريق المركز الـ 15 في الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 7 مباريات.