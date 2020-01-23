شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعبًا بمعسكر الاتحاد استعدادًا للإسماعيلي بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار 24 لاعبًا لمعسكر الإسماعيلية لمباراة الإسماعيلى فى لقاء العودة للبطولة العربية كأس محمد السادس الأندية الأبطال والمقرر لها استاد الإسماعيلية الأحد المقبل السادسة مساء.

ويغادر فريق الاتحاد الإسكندرية فى العاشرة صباحًا على أن يتدرب غدًا السادسة والنصف بفندق الإقامة ويتدرب على استاد الإسماعيلية السبت السادسة مساء

واللاعبون هم:

عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، ومحمد أنور وإسلام جمال وويلسون ومحمود رزق وصبرى رحيل والسيد سالم ومحمود شعبان وأسامة العزب ونور السيد ومروان عطية وأحمد حجى وأحمد راشد وأحمد نبيل مانجا وأحمد رفعت وأيمن غباشى ومحمد جدو وخالد قمر واوكوى ورزاق سيسيه ووانيس سالتو وعمر الميدانى.

وضم طلعت يوسف الثنائى الجديد الليبى انيس سالتو والسورى عمر الميدانى وإن كان مشاركة الأخير تكاد تكون صعبة.

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وأشاد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بقدرات "الميدانى" الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء ما جعله إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الميداني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011، و خاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة

وتدرج الميداني في منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبي وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السوري الأول.

كان مصيلحى قد فتح خطوط اتصال مع اللاعب من أجل استقطابه لتدعيم دفاعات الاتحاد فى الميركاتو الشتوى الجارى خاصة أن هناك ثلاثة لاعبين فقط يعتمد يعتمد عليهم طلعت يوسف المدير الفنى للفريق فى الخط الخلفى وهم محمد أنور وإسلام جمال ومحمود رزق.

ويغيب الثلاثى خالد الغندور وهشام محمد ثنائى الاتحاد عن مواجهة فريقهم أمام الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية في إياب دور الثمانية من البطولة العربية.