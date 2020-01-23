شكرا لقرائتكم خبر عن كالابا: عانينا أمام الزمالك رغم الفوز بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد رينفورد كالابا لاعب فريق مازيمبي على أهمية مباراة الزمالك المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "مباراة الزمالك الأولى لم تكن سهلة وعانينا كثيرًا لتحقيق المكسب"، رغم انتهائها 3 / 0 .

وأضاف أن فريقه اجتهد لتسجيل الهدف الأول وضغط بعدها من أجل تعزيز التقدم وهو ما تحقق، مشددًا على أن فريقه مطالب باستغلال الفرص في مباراة الغد لتحقيق الهدف بضمان الصدارة

فيما أكد بامفيل ميهايو المدير الفني لفريق مازيمبي أن فريقه مستعد بصورة جيدة للقاء الزمالك غدا في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مضيفًا أن فريقه مستعد لهذه المواجهات.

وأشار المدير الفني في المؤتمر الصحفي إلى أن مازيمبي يلعب للفوز داخل ملعب أو خارجه، وشدد على أنه يسعى لصدارة المجموعة، ووضع التشكيل الأنسب للقاء الزمالك لتحقيق الفوز.

وقال المدير الفني: "كنت لاعبًا في مازيمبي ومساعدًا لكارتيرون وتعودت على الضغط رغم صغر سني وأطور نفسي دايما لتقديم الأفضل لدي كمدرب

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وشدد على أنه لا يفضل وصفه مواجهته مع كارتيرون بمواجهة الأستاذ والتلميذ لانه هو وكارتيرون مدربين لفرق متنافسه، ويسعى لحصد نقطة لضمان الصدارة إلا أن الزمالك يبحث عن الفوز للتأهل أيضا، وشدد على أن كلاهما يعلم فلسفة الأخر.

من جانبه أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن مباراة مازيمبي غدًا صعبة وكبيرة خصوصا بعد خسارة المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة بالكونغو.. موضحًا أن الزمالك فاز بعدها بـ6 نقط ونقطة أمام زيسكو.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبي عليهم أن يبذلوا مجهودًا كبيرا في مواجهة الغد من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي.. مشيرًا إلى أنه لا توجد مقارنة بين مباراة الذهاب الذي خسرناه بثلاثية ومباراة غدًا، موضحًا أنه استلم المهمة بعد الخسارة والفريق كان في ذلك الوقت يمر بحالات تعادل وخسارة محليًا وأفريقيا، واستطعنا في تلك الفترة اعادة ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى للمنافسة.