حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 23 / 1 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، تعرف على أسعار تذاكر سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات.. 2150 جنيها لـ vip تعرف على أسعار تذاكر سوبر الأهلى والزمالك بالإمارات.. 2150 جنيها لـ vip الزمالك يرتدى زيه التقليدى أمام "أسود" مازيمبى فى موقعة السلام اتحاد الكرة يعلن قيد أليو بادجى فى الأهلى محليا وأفريقيا حكام مباراة الزمالك ومازيمبي يتدربون في استاد السلام كارتيرون يكشف اقتراب "عيد" من القائمة الأفريقية ويتحدث عن لقاء مازيمبى مؤمن زكريا فى رسالة غامضة: كلام بس فين الأفعال Advertisements عبد الحفيظ: قرار "كاف" بفتح الاستبدال مخالف للوائح ووضع لصالح أندية معينة رسميا.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا لمدة 6 أشهر رئيس المقاصة: كنت حارس مرمى بنادى الزمالك فى جيل حمادة إمام وأبو رجيلة وزير الرياضة: ذوى الاحتياجات الخاصة استطاعوا فرض أنفسهم فى المجتمع

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