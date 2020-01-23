شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مازيمبي قبل مواجهة الزمالك: نلعب للفوز داخل وخارج ملعبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بامفيل ميهايو المدير الفني لفريق مازيمبي أن فريقه مستعد بصورة جيدة للقاء الزمالك غدًا في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مضيفًا أن فريقه مستعد لهذه المواجهات.

وأشار المدير الفني في المؤتمر الصحفي إلى أن مازيمبي يلعب للفوز داخل ملعب أو خارجه، وشدد على أنه يسعى لصدارة المجموعة، ووضع التشكيل الأنسب للقاء الزمالك لتحقيق الفوز.

وقال المدير الفني: "كنت لاعبًا في مازيمبي ومساعدا لكارتيرون وتعودت على الضغط رغم صغر سني وأطور نفسي دايما لتقديم الأفضل لدي كمدرب.

وشدد على أنه لا يفضل وصفه مواجهته مع كارتيرون بمواجهة الأستاذ والتلميذ لانه هو وكارتيرون مدربين لفرق متنافسه، ويسعى لحصد نقطة لضمان الصدارة إلا أن الزمالك يبحث عن الفوز للتأهل أيضًا، وشدد على أن كلاهما يعلم فلسفة الأخر.

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من جانبه أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي أن مباراة مازيمبي غدًا صعبة وكبيرة خصوصا بعد خسارة المواجهة الأولى بثلاثية نظيفة بالكونغو.. موضحا أن الزمالك فاز بعدها بـ 6 نقط ونقطة أمام زيسكو.

وأضاف كارتيرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن اللاعبي عليهم أن يبذلوا مجهودا كبيرا في مواجهة الغد من أجل الفوز والتأهل لربع النهائي.. مشيرا إلى أنه لا توجد مقارنة بين مباراة الذهاب الذي خسرناه بثلاثية ومباراة غدا، موضحا أنه استلم المهمة بعد الخسارة والفريق كان في ذلك الوقت يمر بحالات تعادل وخسارة محليا وإفريقيا، واستطعنا في تلك الفترة اعادة ترتيب الاوراق والعودة مرة اخري للمنافسة.

وأشار مدرب الزمالك إلى أن فريق مازيمبي كبير لم يخسر علي ملعبة منذ سنين، وسيكون لقاء كبيرا معه غدا.

وبسؤالة عن الشكوك حول سفر الفريق الي قطر لخوض السوبر الأفريقي، شدد كارتيرون على أنه لا توجد علاقة بين هذا الأمر ولقاء غدًا مشيرًا إلى أن التركيز في لقاء مازيمبي فقط، خاصة أن هناك لقاء أمام الأهلي بالسوبر المصري الشهر المقبل.