شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي "بيدلل" على صالح جمعة في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة في تسويق صالح جمعة لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عن جمعة في يناير الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وأعلن فايلر مؤخرًا موافقته على رحيل صالح جمعة من النادي في يناير الجاري حيث أكد في مؤتمر صحفي عقب مباراة المقاولون الأخيرة بالدوري أنه لا يحتاج صالح جمعة في الفريق وتمنّى له التوفيق في مكان آخر.

ورغم أن الأيام الماضية شهدت تناثر أنباء حول تلقي صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة يأتي في مقدمتها أنبي وسموحة والاتحاد السكندري والاسماعيلي وغيرهم إلا أن الاهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

ويحاول مسئولو الأهلي حاليًا تسويق صالح جمعة قبل غلق انتقالات الشتاء الجارية لكنهم مازالوا يجدون أزمة في تسويق اللاعب خاصة أن أكثر من نادي يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية كما أن صالح يُبالغ في طلباته لمالية يرغب في الحصول عليها من النادي الذى قد يلعب له.

ويرفض مسئولو الأهلي بيع صالح جمعة نهائيًا واتفقوا على أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة لأي نادٍ داخل مصر أو خارجها لمدة ستة شهور أو موسمًا، وسيتم الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يُكثّف مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع عدة أندية لتسويق اللاعب.

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وشاهد صالح جمعة لاعب وسط الأهلى مران فريقه على ملعب التتش بالجزيرة من على دكة البدلاء، فى ظل منعه من المشاركة فى المران الجماعى من قبل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على خلفية الأزمة التى نشبت بينهما والتصريحات التى أطلقها كل منهما تجاه الآخر.

من ناحية أخرى، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة الأهلى أمام النجم الساحلي، المقرر لها الأحد المقبل، وحدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، برنامجاً بدنياً وفنياً خاصاً للسنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد، وطلب "فايلر" من توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وضع برنامج خاص لـ"بادجي" لتنفيذه على مدار خمسة أيام، قبل أن ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلي.

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة فايلر لتجهيز بادجى بدنياً وفنياً تمهيداً لدخوله فى التدريبات الجماعية والمشاركة فى المباريات مع الفريق ويُكّبد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد خزينة القلعة الحمراء ما يقرب من 100 مليون جنيه، وذلك بعد تعاقد النادى مع اللاعب مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى.

وكشف مصدر مقرب من صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلي، أن اللاعب رفض فكرة خروجه على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء، واشترط الخروج على سبيل البيع النهائى إلى نادٍ آخر، بعد تفاقم أزمته مع النادى الأحمر بسبب تصريحاته الأخيرة عن تعرضه للظلم وعدم المشاركة حتى فى التقسيمات خلال المران.

وأضاف المصدر، أن صالح جمعة رفض أيضاً الانضمام إلى نادى الزمالك، حفاظاً على علاقته بجماهير النادى الأهلى. وكان رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى أعلن فى تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلى والمقاولون التى أقيمت الأحد الماضى وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثنائية نظيفة، أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة مع فريق آخر، مشيراً إلى أن اللاعب لن يكون له مكانا فى تشكيل الأهلى خلال الفترة المقبلة.