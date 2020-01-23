شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى وتدريب مفتوح لبيراميدز استعدادًا لبطل نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكراوتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة بنادي بيراميدز مؤتمرًا صحفيًا عصر السبت باستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمباراة رينجرز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف بيراميدز نظيره إينوجو رينجرز النيجيري في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويقيم تشاتشيتش مؤتمره الصحفي في الرابعة عصر السبت بقاعة مؤتمرات استاد القاهرة الدولي، بحضور أحد لاعبي فريق الكرة، بينما سيكون المران الأخير لبيراميدز في الساعة 5 مساء على ملعب استاد القاهرة، وسيكون مفتوحًا لمدة 15 دقيقة أمام الإعلام.

ويقيم نادي رينجرز مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف مساء بنفس القاعة على أن يكون مرانه الأخير في السادسة، نفس توقيت المباراة، وسيكون المران مفتوحًا لمدة 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة مجموعته وضمن الصدارة والتأهل من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية.