شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. ظهور فخر الدين بن يوسف ومساندة القدامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الاتحاد السكندري الأحد المقبل، فى إطار جولة الإياب من دور الــ8 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

واعتمد المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز في المران على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وطالبهما بتمرير الكرة في المساحات الصغيرة من أجل خلخلة دفاع الخصم، وشهد المران انضمام الوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف للتدريبات الجماعية.

ينتظم النجم التونسى فخر الدين بن يوسف، الوافد الجديد للإسماعيلي، فى تدريبات فريقه الجماعية اليوم لأول مرة بعدما أدى تدريبات منفردة أمس الأربعاء بسبب وصوله متأخرًا مساء الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى بإياب الدور ربع النهائى للبطولة العربية والمقرر لها الاحد المقبل باستاد الاسماعيلية.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن فخر الدين انتقل لصفوف القلعة الصفراء بعقد مدته 6 أشهر قابلة للتجديد بناءً على نصيحة زميله فرجانى ساسى نجم الزمالك ومنتخب تونس .

قاد المدرب مران للاعبي الفريق خصص فيها فقرة فنية من المهاجمين على المدافعين للتدرب على مواجهة الضغط ، كما استعان الفرنسى على التركيز على فقرة لاعب ضد لاعب قبل أن يشمل المران على تدريبات على التسديدات والكرات الثابتة.

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واختتم المران بتقسيمة حماسية حيث تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء قبل مواجهة زعيم الثغر.

حرص المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على مساندة الفريق فى مرانه من خارج الخطوط.

ويستضيف الإسماعيلى شقيقه الاتحاد السكندرى مساء الأحد لحساب جولة الإياب من دور الــ8 بالبطولة العربية ، كما شهد المران حضور نجوم النادى القدامى بالاضافة لعدد من مدربى قطاع الناشئين الذين حرصوا على مؤازرة اللاعبين قبل موقعة الحسم.

وكان الدراويش قد فاز على زعيم الثغر بعقر داره فى لقاء الذهاب بهدف نظيف من توقيع محمد الشامى.