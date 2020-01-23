شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف اقتراب "عيد" من القائمة الأفريقية ويتحدث عن لقاء مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، حول العديد من النقاط فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد فى استاد السلام، استعدادًا للمباراة التى ستجمع الفريقين فى المواجهة التى ستقام فى التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ودارت أبرز النقاط التى تحدث حولها كارتيرون على رأسها تعليقه حول قرار الاتحاد الأفريقى "كاف" بفتح الاستبدال بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ ويحق للأبيض استبدال ثنائى من لاعبيه الحاليين بخلاف تعليقه عن لقاء الغد وكذلك الخسارة التى تلقاها الأبيض من الفريق الكونغولى فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

وقال كارتيرون إن لقاء مازيمبى غدًا من المواجهات الصعبة ولكنه شدد على أنه يسعى لحسم التأهل في مباراة الغد، ورفض المدير الفني للزمالك المقارنة بين مواجهتي الفريق الأبيض ومازيمبي ذهابًا وإيابًا لأنه تسلم الفريق وسط تراجع في النتائج وأضاف فى المؤتمر الصحفى أن فريقه خسر بثلاثية في لقاء الذهاب، وحصد 6 نقاط من مباراتين على ملعبه ونقطة بالتعادل مع زيسكو الزامبي في زامبيا.

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وشدد كارتيرون على أن الزمالك سيواجه فريق لم يخسر على ملعبه منذ 10 سنوات، ويمتلك تاريخ قوي ، وأضاف أنه عمل كثيرًا لتحسين أداء الزمالك وبدأت النتائج تتحسن وأضاف كارتيرون أنه لا يشغل تفكيره في لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجى وتركيزه فقط في مباراة الغد أمام مازيمبي، وشدد على أن فترته مع الفريق الكونغولي كانت جيدة خاصة وأنه أخر مدير فني حقق دوري أبطال أفريقيا مع مازيمبي.

وأوضح المدير الفني أنه يعلم الكثير عن مازيمبي والكثير من اللاعبين وينتظر هذه المباراة بفارع الصبر، وسعى في الفترة الماضية لعلاج الإجهاد، وشدد على أن مصطفى محمد هو المهاجم الوحيد بالقائمة، ولكنه يعتمد على كل اللاعبين في الشق الهجومي، قائلا أنه لا توجد أزمة له في الجبهة اليمنى في حال غياب حازم خاصة وأن محمد عبد الغني مدافع الفريق يجيد اللعب في هذا المركز، بخلاف وجود الناشئ أحمد عيد والذي قدم مستويات جيدة وأضاف أن فتح باب الاستبدال في البطولة الأفريقية خبر جيد ومن الوارد أن يتم قيد أحمد عيد في القائمة الأفريقية، مشيرا إلى أن عبد الله جمعة الوحيد الذي سيغيب عن لقاء الغد للإصابة والأكثر جاهزية هو الذي سيشارك بدلا منه فى اللقاء.