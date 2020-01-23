الاتحاد السكندري يكشف مصير التعاقد مع موهبة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشف محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، مصير التعاقد مع عمار حمدي لاعب الأهلي الشاب، مشيرًا إلى أن النادر الأحمر رفض التفريط في خدمات اللاعب.
وقال مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "كان لدينا رغبة جادة لضم عمار حمدي من الأهلي في يناير الجاري وفتحنا خطوط المفاوضات مع إدارة النادي".
وأضاف: "لكن الأهلي رفض التفريط في خدمات اللاعب بسبب تمسك المدير الفني السويسري رينيه فايلر بخدماته".
وأتم رئيس زعيم الثغر قائلا: "نملك عدة لاعبين في الاتحاد السكندري يستطيعون تعويضنا عن عمار حمدي".
يذكر أن الأهلي استعاد خدمات عمار حمدي بعدما قضى الموسم الماضي معارا للاتحاد السكندي.
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