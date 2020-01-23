مباشر بريميرليج.. وولفرهامبتون 0-1 ليفربول.. إصابة ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في ختام الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ستاد مولينيو.

ليفربول يتصدر بريميرليج بلا هزيمة وفي جعبته 64 نقطة من 22 مباراة، بينما حصد وولفرهامبتون 34 نقطة من 23 لقاء ليحتل المركز السابع بجدول الترتيب.

تشكيل ليفربول: أليسون؛ ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، شامبرلين، ماني، صلاح، فيرمينو.

ملخص المباراة:

افتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة عن طريق لاعب الوسط جوردان هندرسون من ضربة رأسية لترتطم الكرة بكتفه وتسكن شباك وولفرهامبتون، مستغلا ضربة ركنية نفّذها ألكسندر أرلوند.

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وأهدر مات دوهارتي فرصة إدراك التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعدما حصل على عرضية بلا رقابة من دفاع ليفربول، ليحول الكرة برأسه تجاه المرمى لكنها ذهبت بعيدة عن المرمى.

وأضاع صلاح فرصة مضاعفة النتيجة لليفربول بعدما حصل على عرضية متقنة من ساديو ماني، ليتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها تجاه المرمى، لكن دفاع وولفرهامبتون نجح في تشتيت الفرصة.

أجرى ليفربول تغييرا اضطراريا بعد إصابة عضلية تعرض لها السنغالي ساديو ماني بعد مرور نصف ساعة من المباراة، ليدفع كلوب بالوافد الياباني الجديد تاكومي مينامينو بدلا من النجم السنغالي.

كان صلاح قريبا من تسجيل هدف رائع في نهاية الشوط الأول بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب ليراوغ لاعبَين من وولفرهامبتون ببراعة ليسدد الكرة داخل المنطقة، لكن الدفاع نجح في التصدي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..