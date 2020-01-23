مدافع الأهلي الجديد: فان دايك مثلي الأعلى.. وسجلت 13 هدفا هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد المدافع محمد ناصر، المنتقل حديثًا للنادي الأهلي قادما من نادي سيراميكا كليوباترا، أنه يستهدف المشاركة مع الفريق الأول للمارد الأحمر، لافتا إلى أنه يتمتع بسجل تهديفي مميز رغم كونه مدافع.

وكان الأهلي تعاقد مع اللاعب المولود عام 1999 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري (2019-2020).

وقال ناصر، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لسيراميكا كليوباترا: "كنت أمتلك العديد من العروض من أندية الدوري الممتاز، ولكني فضّلت الانتقال للأهلي، ارتداء قميص النادي الأحمر شرف لأي لاعب".

وأضاف: "المفاوضات بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بدأت منذ بداية الموسم الجاري، حيث كان عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، طلب ضمي من إدارة ناديه، ولكن الصفقة انتهت في يناير الجاري".

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وتابع: "أشكر إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على الطريقة الاحترافية والراقية التي تعاملت بها في المفاوضات، حيث سارت بكل سهولة وبدون أزمات، وشاهدت في هذا النادي كل حب واحترام وتقدير وتخطيط احترافي لقطاع الكرة".

وأكمل: "بدأت ممارسة كرة القدم في الإسماعيلي عندما كنت في التاسعة من عمري، ولعبت هناك ثماني سنوات، ثم انتقلت إلى نادي سيراميكا كليوباترا عن طريق معتز البطاوي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الكرة".

وأوضح: "قضيت أياما سعيدة داخل نادي سيراميكا كليوباترا على مدار السنوات الماضية، ونجحت هذا الموسم في تسجيل 13 هدفا من 20 مباراة".

وواصل: "أتمنى أن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لي ولنادي سيراميكا كليوباترا، هدفي المشاركة مع الفريق الأول للأهلي في الدور الثاني للدوري، وأتمنى تتويجه بالدوري ودوري أبطال أفريقيا، وصعود سيراميكا للدوري الممتاز".

وأتم صاحب الـ20 عاما بالحديث عن مثله الأعلى في كرة القدم قائلا: "مثلي الأعلى محليًا هو الدولي المصري أحمد حجازي (مدافع وست برومتش الإنجليزي)، وعالميًا هو الهولندي فيرجيل فان دايك (لاعب ليفربول الإنجليزي)".